Pinto da Costa revela que telefonou a Bruno de Carvalho depois do 'ataque' em Alcochete

Presidente do FC Porto escreveu as suas memórias num novo livro

Pinto da Costa telefonou a Bruno de Carvalho, na sequência do ‘ataque’ à Academia de Alcochete, para garantir que não ia contratar nenhum jogador do Sporting.

"Tal como tinha acontecido em 1994, por ocasião de um período igualmente crítico no Benfica, altura em que telefonei ao então presidente Jorge de Brito a garantir que o FC Porto não se iria aproveitar desse momento para contratar jogadores, também agora informei o presidente do Sporting de que o FC Porto não seria destino de nenhum dos que rescindisse", escreveu o presidente do FC Porto, no seu mais recente livro “Até o Mar Azul”.

Ainda no mesmo capítulo, Pinto da Costa, sem citar nomes, deixa uma crítica a Luís Filipe Vieira, que na altura mostrou querer “aproveitar-se da fraqueza alheia para fazer uma 'pequena loucura' para contratar jogadores ao Sporting, como prometeu aos seus consócios".

Também o último campeonato é tema do novo livro do presidente dos ‘dragões’, que admite que o título foi "mais do que justo, depois de sete meses na frente, a praticar o melhor futebol e o jogo mais intenso, marcando mais golos, sofrendo menos do que qualquer adversário".



Além de relembrar momentos como a contratação de Lopetegui, em 2014, ou até mesmo a aquisição do Porto Canal, Pinto da Costa faz ainda referência a Sérgio Conceição, que não constava da lista de quatro nomes em avaliação para assumir o comando técnico do FC Porto, mas que, assim que possível, se tornou uma escolha imediata.

Depois de reunir com o empresário belga Luciano D’Onofrio e de este lhe confessar que Sérgio Conceição tinha condições para se desvincular dos franceses do Nantes e voltar a Portugal, Pinto da Costa não hesitou.

"Nesse mesmo dia falei com o Sérgio Conceição e dele ouvi a vontade de assumir a direção da nossa equipa. Assim se iniciou uma negociação dura e longa. Suspendi de imediato todos os outros contactos, que incluíam até uma viagem a Madrid", escreveu o presidente dos ‘azuis e brancos’, tecendo ainda vários elogios ao treinador.