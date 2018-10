Lei que regula plataformas eletrónicas de transporte entra em vigor quinta-feira

A lei – conhecida como 'lei Uber' - estabelece um regime jurídico aplicável à atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE).

Atualmente, em Portugal, operam quatro plataformas destas: Uber, Cabify, Taxify e Chauffeur Privé.

Agora, segundo a nova lei, os operadores de plataforma são obrigados ao pagamento de uma contribuição, que visa compensar os custos administrativos de regulação e acompanhamento das respetivas atividades e ainda estimular o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de mobilidade urbana.

Recorde-se que a lei das plataformas deu entrada no parlamento em janeiro do ano passado, tendo sido aprovada em março. No entanto, um mês depois foi vetada pelo Presidente da República, e foi novamente ao parlamento para ser ajustad. A 12 de julho foi novamente aprovada, com votos a favor do PS, do PSD e do PAN, e votos contra do BE, PCP e Verdes. CDS-PP absteve-se.