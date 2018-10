Tem coxas e quadris mais salientes? Não se preocupe...

Um novo estudo sugere que as pessoas com um peso saudável, mas com mais gordura nos quadris, coxas e pernas correm um menor risco de ficar com marcas de golpes e de vir a sofrer de diabetes ou ataques cardíacos.

A investigação, publicada no jornal ‘Cell Research’ e citada pela BBC, concluiu que mais gordura acumulada na parte inferior do corpo diminui o risco de mortalidade e de sofrer doenças cardiovasculares.

Contudo, o estudo não se aplica a pessoas com excesso de peso, uma vez que os níveis de gordura nesses indivíduos podem ser demasiado elevados.

Segundo Nobert Stefan, o principal autor do estudo, que é também especializado em diabetes, no caso de a pessoa ter um peso saudável e a zona dos quadris e das coxas mais salientada, não tem problema, uma vez que é feito “um armazenamento seguro” de gordura. Pelo contrário, a gordura abdominal é muito mais propensa a libertar ácidos gordos no sangue, o que leva a diabetes, resistência à insulina e colesterol elevado.