Detido vice-presidente da Federação espanhola de futebol

Foi detido esta terça-feira, em Barcelona, Andreu Subies, vice-presidente para a área financeira da Real Federação espanhola de futebol (RFEF), no âmbito da operação 'Soule', que investiga o desvio de fundos, de pelo menos 45 milhões de euros, durante o mandato de Ángel María Villar.

De acordo com a EFE, a Guarda Civil espanhola está a realizar buscas à Federação Catalã de Futebol, da qual Subies foi presidente entre 2001 e outubro de 2017, tendo-se demitido posteriormente para assumir a vice-presidência na RFEF, já depois da saída e detenção de Villar.

O ex-presidente Ángel Madria Villar foi detido em julho de 2017 e saiu mediante uma caução de 300.000 euros.

Além de Andreu Subies, foi também detido o antigo vice-presidente da federação catalã José Contreras, amigo de Villar, e cuja empresa assumiu as obras de renovação na sede do organismo de futebol, com um valor acima da documentação.