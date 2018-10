Taxa de desemprego desce em setembro

A estimativa provisória para a taxa de desemprego aponta uma descida para 6,6% em setembro, menos 0,3% que em agosto, um valor baixo mais baixo desde setembro de 2006 quando esta registava 6,5%.

Este recuo acontece depois de no último mês ter registado o primeiro aumento da taxa mensal de desemprego desde fevereiro de 2016.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, INE, divulgados esta terça-feira, a população desempregada é de 340,4 mil pessoas, uma descréscimo de 5,1% em relação a agosto, e de 22,7% face ao mesmo mês do ano passado. Isto significa que existem menos 100,1 mil pessoas desempregadas do que no período homólogo.

A taxa de desemprego jovem, dos 15 aos 24 anos, ficou nos 19,6% segundo as estimativas provisórias que se encontram abaixo dos 20,33% registados em agosto.