Forbes revela quem são as 20 mulheres mais poderosas de Portugal no mundo dos negócios

A publicação portuguesa elaborou uma lista de 20 mulheres que lideram o mundo dos negócios no país.

Há cada vez mais lugares de topo ocupados por mulheres, e em Portugal não é exceção. A Forbes Portugal revelou quem são as 20 mulheres mais poderosas no mundo dos negócios em Portugal, e “que moldam projetos à sua imagem, que deixam marca sem pedir licença, que gerem com brilhantismo milhões de euros e centenas de pessoas”.

A revista destaca a portuguesa Isabel Mota, que é capa da edição do próximo mês de novembro, como sendo uma das mulheres que mais se sobressaiu ao longo deste ano e que, em maio do ano passado, assumiu a presidência do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian.

No entanto, apesar do destaque, é Maria Ramos quem lidera a lista. A luso-sul-africana é a responsável pelo maior banco africano – ABSA Bank – desde 2009.

A seguir na lista está Paula Amorim, que gere o negócio empresarial da família mais rica de Portugal, e depois Cláudia Azevedo, que vai agora liderar o grupo Sonae, sucedendo assim a Ângelo Paupério e Paulo Azevedo.

Isabel Vaz também está incluída na lista, tendo-se esta tornado a cara da saúde privada em Portugal, depois de construir o grupo Espírito Santo Saúde de raiz.

Além do mundo empresarial, estão ainda presentes na lista duas figuras do setor da moda e do bem-estar: a diretora-geral da L’Oréal Thailand, Inês Caldeira, e a fundadora da Parfois, Manuela Medeiros.