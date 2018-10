Combustíveis. Ministro diz ao PSD que não há “embuste”

PSD acusa executivo de “monumental embuste” com anúncio da descida do imposto sobre a gasolina

O ministro- adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, negou esta terça-feira que o governo aumente a carga fiscal nos combustíveis. O aumento da receita resulta do aumento da procura e não da subida do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) ou da taxa de carbono.

Cristóvão Norte, do PSD, tinha acusado o governo de “monumental embuste” porque a descida de impostos sobre a gasolina deixava de fora 80 por cento dos portugueses que têm carros a gasóleo. Além disso, o executivo estava a anunciar uma redução de imposto quando estimava um aumento de 200 milhões de euros de receita no ISP. A resposta do ministro foi sempre a mesma: o crescimento económico e da procura permitem estimar um aumento de receita nesses montantes.