Pharrel Williams proíbe Trump de utilizar as suas músicas em comícios

O cantor está indignado com o líder norte-americano

Donald Trump foi proibido de passar músicas do cantor norte-americano Pharrell Williams durante os seus comícios, à semelhança do que já havia acontecido com outros artistas.

O impedimento surge depois de o tema ‘Happy’ do cantor ter tocado num evento do Presidente dos Estados Unidos, poucas horas depois de um tiroteio numa sinagoga de Pittsburgh, que tirou a vida a 11 pessoas.

“No dia do massacre de 11 seres humanos às mãos de um nacionalista demente, tocou a canção Happy para uma multidão num comício em Indiana. Não havia nada de feliz [Happy] sobre a tragédia que se abateu sobre o nosso país no sábado", começou por afirmar o representante legal do artista, numa carta citada pelo ‘The Guardian’.

"Pharrell Williams não lhe deu permissão para passar publicamente ou divulgar qualquer uma das suas músicas”, acrescentou, informando ainda que uso não autorizado da música constitui uma infração sobre os direitos de autor no sistema legal dos Estados Unidos.

À semelhança de Pharrell Williams, também outros músicos já proibiram Donald Trump de utilizar os seus temas. Foi o caso de Adele, Neil Young, Rolling Stnes e Queen. Também em agosto, o vocalista dos Aeroshmit, Steven taylor, fez o mesmo pedido.