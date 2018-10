GNR reforça patrulhamento nas estradas portuguesas para o feriado de 1 de novembro

A partir de amanhã, dia 31 de outubro, a GNR vai reforçar o patrulhamento nas estradas com maior fluxo tráfego devido ao feriado de “Todos os Santos”. O reforço vai manter-se até domingo, dia 4 de novembro.

De acordo com o comunicado desta força de autoridade, o objetivo deste reforço é “apoiar os utentes das vias e reduzir situações que configurem comportamentos de risco, privilegiando uma atuação preventiva e de grande visibilidade”.

Além disso, a GNR pede ainda que todos os condutores cumpram as regras de trânsito, nomeadamente no que diz respeito às manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e posição de marcha.