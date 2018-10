Empresa foi condenada pelo Tribunal de Santarém por despedir grávida

Uma empresa na Carregueira, Chamusca, foi condenada pelo Tribunal de Santarém após ter despedido uma grávida que se encontrava em baixa de risco. A empresa tem agora de reintegrar a mulher.

De acordo com uma nota da União dos Sindicatos de Santarém (USS), citada pela TVi24, o Tribunal Judicial de Santarém considerou que as razões invocadas pela administração da Envirol II - Reciclagem de Óleos Usados para a caducidade do contrato se baseavam “numa fundamentação falsa com um único propósito de colocar a trabalhadora numa situação de precariedade”, uma vez que, de imediato, foi contratada outra trabalhadora para o mesmo cargo.

Por decisão do Tribunal, a empresa vai ter de “reintegrar a trabalhadora, pagar-lhe a diferença salarial entre o montante auferido pelo subsidio de desemprego e o seu salário real e, caso a trabalhadora prefira não ser reintegrada por já se encontrar noutra empresa, pagar a indemnização compensatória e as horas de formação profissional contínua não atribuídas”.

A Segurança Social terá também de ser indemnizada “dos subsídios de desemprego pagos desnecessariamente à trabalhadora por esta ter sido despedida ilegalmente”.