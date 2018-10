Restaurante em Veneza continua a funcionar...mesmo com o chão alagado | VÍDEO

Chuvas fortes fizeram com que nível do mar em Veneza subisse 156 centímetros

De acordo com informações das autoridades italianas, em cerca de 70% da cidade de Veneza, a água aumentou em 156 centímetros o nível do mar.

Recorde-se que grande parte do país se encontra em estado de alerta devido às chuvas fortes que se têm feito sentir em Itália.

No entanto, apesar de várias cidades do país estarem alagadas, em Veneza, os restaurantes não fecham portas e continuam a servir refeições mesmo com o chão totalmente alagado.