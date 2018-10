PCP: “ Se o PSD e o CDS querem apontar insuficiências, basta ouvirem com atenção o PCP”

O vice-presidente da bancada do PCP António Filipe fez um discurso de dois em um no debate sobre o orçamento do Estado para 2019. Primeiro acusou a direita de não ter discurso, e, em segundo lugar, aconselhou o PS a não desvalorizar o descontentamento social.

“ Os deputados do PSD e do CDS que dizem que o orçamento é eleitoralista e os que dizem que o orçamento é de austeridade, a direita acaba empatada e enredada num discurso caótica e sem sentido”, afirmou António Filipe, considerando que “se o PSD e o CDS querem apontar insuficiências nesta proposta de Orçamento do Estado, basta ouvirem com atenção as intervenções do PCP”.

E, na intervenção do PCP, os avisos ao PS foram muito claros: “Estas insuficiências que apontamos e o descontentamento social que se manifesta com a falta de resolução de problemas prementes devem interpelar o PS para que os leve muito a sério e para que, no debate na especialidade que temos pela frente nas próximas semanas, não desperdice a oportunidade de melhorar esta proposta de Orçamento juntando os seus votos às propostas que o PCP não deixará de fazer com esse objetivo”.