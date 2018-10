Tauromaquia. "Não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização e manteremos como está"

Ministra da Cultura estreou-se a falar no Parlamento

A nova ministra da Cultura, Graça Fonseca, fez a sua primeira intervenção pública a defender que o orçamento da Cultura de 2019 aumenta 13 por cento face a 2018, e que, em três anos o governo aumentou 38 por cento o bolo orçamental para o setor, uma meta ainda aquém do desejado à esquerda, e até no PS, de atingir 1 por cento do PIB.

Na lista de perguntas, o IVA para os espetáculos foram um denominador comum.

A deputada do CDS Vânia Dias da Silva perguntou pelo IVA para a tauromaquia, criticando o “IVA de gosto” do governo. A resposta da ministra não deixou margem para dúvidas. “Não é uma questão de gosto, é uma questão de civilização e manteremos como está”.

A proposta do governo baixa de 13 para 6 por cento o IVA para alguns espectáculos em recintos fechados. E, a avaliar pelas declarações da ministra da Cultura, poderá haver abertura para negociar mais alguns pontos, em sede de especialidade, mas não há margem para mexidas na tauromaquia. Que pagará a taxa de 13 por cento.