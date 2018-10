Recorde com mais de 60 anos na Juventus igualado por Cristiano Ronaldo

No arranque da temporada, e nos primeiros jogos sem somar golos, muitos acharam que a chegada de Cristiano Ronaldo a Itália não seria promissora. Contudo, o craque português voltou a provar porque razão tem sido considerado um dos melhores jogadores do mundo ao igualar um recorde com mais de 60 anos na Juventus.

De acordo com o jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano Ronaldo escreveu história no futebol italiano. Nas primeiras 10 jornadas, o internacional português conta com sete golos, o que não acontecia desde a temporada de 1957/58 no clube de Turim.

O feito pertencia a John Charles, com os mesmos sete golos.

Aos 33 anos, Cristino Ronaldo igualou o recorde do galês.