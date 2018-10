Bloco. “Sempre que o PS foi mais PS contou com o apoio do PSD e do CDS”

O Bloco de Esquerda quer aprovar a versão final do Orçamento, em novembro, “bem melhor” que a proposta que vai esta terça-feira a votos. A ideia foi defendida pela deputada e dirigente do Bloco Mariana Mortágua, que começou por atacar e registar as várias intervenções do PSD e do CDS, num registo “pouco polido” e até “constrangedor”. A análise à direita também passou para o PS. “Sempre que o PS foi mais PS contou com o apoio do PSD e do CDS”, defendeu Mariana Mortágua.

Por fim, terminou a sua intervenção a declarar o registo de interesses do Bloco de Esquerda na proposta de orçamento. Mariana Mortágua garantiu que o seu partido vai lutar por medidas contra a especulação imobiliária. O tema acabou por criar alguma agitação nas bancadas do PSD e do CDS, uma vez que, o anterior vereador do Bloco em Lisboa acabou por abandonar funções por causa da polémica em torno de um prédio que reabilitou e quis vender por um preço muito acima do valor de compra.