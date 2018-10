Greve nas Infraestruturas de Portugal agendada para amanhã mantém-se

A greve da Infraestruturas de Portugal (IP) agendada para amanhã mantém-se. A decisão foi tomada depois de o governo e a empresa não terem chegado a um acordo na reunião que decorreu hoje.

“Há uma nova proposta da empresa, muito insuficiente do ponto de vista geral para os trabalhadores, que tinham um aumento no subsídio de refeição de 54 cêntimos e com uma novidade que deixa 400 trabalhadores de fora deste processo de negociação”, disse José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, em declarações à rádio TSF.

A Comboios de Portugal (CP) já informou que esta paralisação irá condicionar a circulação dos comboios. Não serão disponibilizados transportes alternativos, mas os serviços mínimos estão assegurados, adiantou a CP.