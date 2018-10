Lucro dos CTT cai 49,3% até setembro para 9,9 milhões de euros

O lucro dos CTT caiu 49,3% nos primeiros nove meses do ano para 9,9 milhões de euros face a igual período do ano passado. Este resultado está “fortemente influenciado pelos gastos não recorrentes associados ao plano de transformação operacional no montante de 16,3 milhões de euros”.

Já os rendimentos operacionais dos Correios subiram 1,3% para 524,9 milhões de euros e 2,3% no terceiro trimestre, fruto do crescimento na área de Expresso & Encomendas (um aumento de 9,1%), do Banco CTT (um crescimento de 32,8%) e também do negócio de Correio (que cresceu 2,1%). “Esta melhoria nos rendimentos operacionais acelera a recuperação verificada no primeiro e segundo trimestre deste ano e mais do que compensa a queda nos serviços financeiros”, diz a empresa.

Os gastos operacionais recorrentes aumentaram 9,9 milhões de euros (+2,2%) no período em análise para um total de 459,8 milhões de euros fruto do plano de reestruturação em curso, ou como os CTT denominam Plano de Transformação Operacional), bem como do “aumento dos gastos variaríeis associados ao crescimento do tráfego de Expresso e Encomendas em Portugal e Espanha, que contribuiu para o crescimento nos gastos directos” em mais 12 milhões de euros.

Já os custos com pessoal caíram 1,7% para 250 milhões de euros. No final de setembro, os CTT contavam com 12.590 trabalhadores, menos 253 face ao mesmo período de 2017.

O Banco CTT, presente em 212 lojas, apresentou uma sólida performance operacional, atingindo 317 mil contas abertas e registando um crescimento dos rendimentos de 26,6% nos 9 meses de 2018, para 17 milhões de euros, sobretudo alavancado pelo crescimento da margem financeira (mais 3,4 milhões de euros).

"Neste trimestre o Banco CTT atingiu máximos de produção de crédito habitação e de crédito ao consumo. Este foi também o melhor trimestre de 2018 em abertura de novas contas", revela.

A 24 de julho o Banco CTT consolidou a sua estratégia com a compra da 321 Crédito, uma empresa de referência no financiamento de automóveis usados em Portugal. A 321 Crédito irá permitir a diversificação do portefólio de produtos do Banco CTT com um negócio de crédito ao consumo, e otimizar o balanço do Banco CTT, melhorando o seu rácio de transformação de 20% para mais de 60%. A conclusão da operação é esperada para o primeiro trimestre de 2019 e está dependente da não oposição do Banco de Portugal/Banco Central Europeu.