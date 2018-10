Espanha. MVP do campeonato pode passar a ganhar o "Troféu Messi"

O prémio de melhor jogador da liga espanhola poderá, muito em breve, passar do papel à realidade e vir a ter o nome de Lionel Messi. Essa possibilidade é, pelo menos, vista com bons olhos por Javier Tebas, como explicou o presidente do organismo numa entrevista à versão espanhola do portal "Goal".

"Acho que o Messi vai ser o melhor jogador da história – se já não o é. É um jogador sem limites que está sempre ao máximo nível e nunca desce. Por isso, seria uma boa ideia criar um troféu para o melhor jogador da temporada com o nome de Messi", salientou o dirigente, lembrando outras distinções em Espanha que têm os nomes de antigos jogadores, como o troféu Zarra, atribuído pelo jornal "Marca" para o melhor marcador do campeonato, e o prémio Zamora, que distingue o guarda-redes menos batido da prova.

Confrontado com a ideia da criação do troféu "Leo Messi", Ernesto Valverde, atual treinador do argentino no Barcelona, foi um pouco menos expansivo. "Não sei se é boa ou má ideia. E acho que, primeiro que tudo, isso tem de ser perguntado ao próprio Leo", realçou.