Orçamento. Contas de 2019 aprovadas pela esquerda e pelo PAN

O Orçamento do Estado para 2019 foi aprovada na generalidade esta terça-feira com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN.

Sem surpresas o PSD e o CDS votaram contra, findo um debate de mais de doze horas, em que a esquerda pressionou os socialistas para acautelar mais algumas medidas em sede de especialidade, a saber na Energia, em sede de IRS, nas reformas e na função pública.

PSD e CDS acusaram o governo de apresentar um proposta que é “um logro”, com os sociais-democratas muito irritados com o ministro da Segurança Social, e a pedirem que tivesse vergonha, colando Vieira da Silva ao executivo de José Sócrates.