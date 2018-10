Caixa passa de prejuízos a lucros de 369 milhões até setembro

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentou lucros de 369 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Um resultado que contrasta com as perdas de 47 milhões de euros verificadas em igual período do ano passado e que vai ao encontro do que já se tinha verificado nos primeiros seis meses do ano, altura em que o banco público apresentou um resultado positivo de 194 milhões de euros.

A instituição financeira liderada por Paulo Macedo diz que este nível de rendibilidade é superior ao que está no previsto no plano estratégico e deve-se à margem financeira ao registar um crescimento de 4% face aos primeiros nove meses de 2017, alcançando 546,4 milhões de euros. “A margem financeira consolidada reduziu-se 2,4% fixando-se em 886,5 milhões de euros, impactada por efeitos cambiais adversos em Angola e Macau”, salienta. Além disso, é fruto do aumento das receitas de serviços e comissões que registaram uma subida de 8,8% até setembro, totalizando os 362 milhões de euros e uma redução dos custos de estrutura de 12,4% de 792 para 695 milhões de euros.

Quebra do produto

As operações financeiras voltaram a cair, 57% em termos homólogos, para 104 milhões de euros e na soma das várias rubricas do negócio, o produto bancário decresceu: caiu 12,8% para 1,3 mil milhões de euros.

Em termos de balanço, o banco público contém recursos totais de 91,3 mil milhões de euros, um avanço homólogo de 2,1%. Os depósitos deslizaram 2,3% para 63,5 mil milhões, ganhando o banco terreno nos produtos fora de balanço, como fundos de investimento mobiliários e seguros financeiros.

Já no crédito, assistiu-se a uma redução da carteira, em termos brutos, de 6% para 57 mil milhões de euros. O segmento de empresas perdeu 8,3% para 15 mil milhões de euros, ao passo que os depósitos de particulares recuaram 4,4% para 25,8 mil milhões, tanto na habitação como no consumo.

Devolver dinheiro

Paulo Macedo garantiu, na apresentação de resultados, que o banco quer devolver dinheiro aos contribuintes. No entender do CEO, essa é sua obrigação” e “o que está em cima da mesa é como é que esses resultados podem ser distribuídos”. Questionado sobre prazos, o responsável estimou que “no terceiro trimestre deverá ser possível fazer esta distribuição”.

O responsável ressalvou que para isso se verifica serem necessários “10 passos”, que incluem, desde logo, escolher quais os ativos que poderão ser distribuídos, bem como aprovar uma política de dividendos entre os acionistas, já que “a CGD não vai fazer distribuições pontuais”.

Outro assunto em cima da mesa está a venda das operações em Espanha e África do Sul e, segundo Macedo, será possível no espaço de um mês, o governo decidir sobre estas alienações. Para o Banco Caixa Geral em Espanha, a CGD já indicou que a sua preferência cabe ao espanhol Abanca, enquanto o Mercantile Bank poderá ser vendido ao Capitec.

Marques Mendes em Angola

Também ontem foi revelado que Marques Mendes vai substituir António Vitorino na liderança da mesa da assembleia-geral do Banco Caixa Geral. Segundo Macedo , a escolha foi aceite por todos os accionistas. Segundo o site oficial do BCG Angola, a Sonangol tem 25%, enquanto 24% estão nas mãos de empresários angolanos: Jaime Freitas (12%) e António Mosquito (12%). “O acordo já foi obtido de forma unânime”, garantiu.