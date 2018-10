Discurso de Vieira da Silva provoca gritaria no parlamento

O discurso do ministro do Trabalho foi provocatório e gerou protestos nas bancadas da oposição

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, e o PSD acabaram o debate do Orçamento do Estado para 2019, na generalidade, com muitos gritos.

No discurso, o ministro chegou mesmo a citar a moção de rejeição que ditou a queda do governo PSD/CDS em 2015 e a eventualidade de sanções que, segundo Vieira da Silva, o PS evitou. "[O Governo de António Costa] fez em Bruxelas o trabalho que vocês não fizeram", disse o ministro.

Duarte Marques, deputado do PSD, pediu a palavra para perguntar a Vieira da Silva se ele "era o mesmo ministro que estava no governo em 2010", mas acabou por ser abafado pela gritaria que se levantou no hemiciclo.

Foi preciso Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, pôr ordem no parlamento. "Todos têm de ouvir o que gostam e o que não gostam", disse, dando o seu exemplo pessoal de quando esteve na bancada da oposição.