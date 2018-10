“Mesmo que o Benfica perca com o Ajax Rui Vitória continuará como treinador”

O presidente do Benfica, em entrevista à TVI, revelou que vai recandidatar-se ao cargo daqui a dois anos, quando houver novas eleições, admitindo poder concorrer a outro mandato depois desse, caso seja eleito, como é óbvio.

A entrevista começou com o tema do dia, com Vieira a afirmar que nunca quis despedir o treinador e que os seus advogados é que estiveram em negociações com o Everton. O presidente do Benfica garantiu que mesmo que o Benfica perca com o Ajax para a Liga dos Campeões o lugar de Rui Vitória não está em causa. “Seria altamente prejudicial para o Benfica que Rui Vitória quisesse sair”. Ainda sobre a possibilidade de no futuro o clube voltar a contratar Jorge Jesus, Vieira afirmou: “O futuro a Deus pertence. Falo com ele várias vezes, até porque é meu amigo”. Sobre os processo judiciais em que o Benfica está envolvido, o presidente do Benfica foi perentório: “Vamos provar na Justiça que nunca corrompemos ninguém. Se algum dia se provar alguma coisa contra o Benfica, demito-me imediatamente”.