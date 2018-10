João Sousa foi eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 de Paris

Esta terça-feira, o tenista português João Sousa foi eliminado na segunda ronda do Masters 1.000 Paris depois de ter perdido em dois “sets” contra o sérvio Novak Djokovic.

João Sousa, que está em 48.º lugar no “ranking” mundial, ainda ofereceu resistência contra o número dois do mundo ao perder por 7-5. No entanto foi no segundo “set” que a diferença foi maior com o tenista português a perder por 6-1 após uma hora e 34 minutos de jogo.

Ainda não foi desta que o melhor tenista português conseguiu bater o sérvio, nem sequer ganhar um “set”. João Sousa eliminou o tenista italiano Marco Cecchinato, em 20.º lugar do “ranking” na primeira ronda ao vencer por 7-5 e 6-3.

O tenista português nunca conseguiu ultrapassar a segunda eliminatória do torneio. Nas três edições do torneio em que participou anteriormente, João Sousa foi eliminado na primeira ronda em 2014, e na segunda ronda em 2016 e 2017.