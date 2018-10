Príncipe Harry oferece emprego a jovem que perdeu casa no terramoto

A história de vida de Lucia Kennedy, de 19 anos e que trabalha no café comunitário de Maranui, na Nova Zelândia, impressionou os duques de Sussex. De tal forma que o príncipe Harry lhe ofereceu um trabalho no palácio quando a jovem terminar a faculdade.

Lucia é uma das vítimas do terramoto que em 2011 atingiu a cidade de Christchurch. “Estava na escola quando houve o terramoto. Perdi alguns amigos e familiares e perdi também a casa da minha família. Ainda estamos a reconstruí-la. Mas, embora tenha tido um impacto negativo, queria fazer algo positivo com esta experiência”, contou a jovem ao site Stuff.

Depois da tragédia, Lucia quis partilhar as histórias das pessoas que realizaram os seus sonhos e, com apenas 12 anos, criou o projeto “Take a Chance”. Esta terça-feira foi altura de realizar o seu. Ao receber os duques de Sussex no café onde trabalha, e onde o casal participou num evento sobre saúde mental, Lucia “disse a Harry que gostaria muito de trabalhar com ele quando acabasse a faculdade”.

A resposta foi imediata: “Nós adoraríamos trabalhar contigo. Diz-nos alguma coisa quando acabares a faculdade e eu irei arranjar algo para ti”, contou a jovem que está a tirar uma dupla licenciatura em comércio e psicologia.