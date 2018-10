Entrevista de Vieira “foi um susto” diz Francisco J. Marques

O diretor de comunicação do FC Porto não tardou a reagir às declarações do presidente do Benfica

O diretor de comunicação do FC Porto reagiu a entrevista que Luís Filipe Vieira deu esta terça-feira à TVI. "Acho que foi um susto, o que condiz bem com a época”, disse Francisco J. Marques referindo-se ao Halloween que se celebra amanhã.

“Não temos condições de avaliar se as coisas que diz são verdade ou não. Quando conseguimos perceber isso? Quando ele nega a existência de cartilhas. Quando diz que não há, sabe que está a mentir. Se ele mente numa coisa que toda a gente sabe que existe, é possível recuperar centenas e centenas de cartilhas, como podemos acreditar que no resto fala verdade?", questionou o diretor de comunicação no programa Universo Porto, no Porto Canal.

Para J. Marques, Vieira “diz, para se escapulir de responsabilidades, por exemplo, nos casos mais graves que correm na justiça, que não teve intervenção e que só dava o aval. Se formos ver as últimas notícias, vemos que isso não é verdade”. E remata: “Os e-mails provam que ele intervinha e dava ordens ao Paulo Gonçalves”.