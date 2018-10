Manifestação contra Bolsonaro corta o trânsito na Av. Paulista | Vídeo

Sob o lema "Vai ter resistência!", movimentos sociais, sindicais e estudantis saíram à rua em várias cidades brasileiras, dois dias depois da eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil

Dezenas de milhares de pessoas concentraram-se nesta terça-feira junto ao MASP (Museu de Arte de São Paulo) num protesto contra Jair Bolsonaro, eleito no domingo presidente do Brasil, convocado pelo Povo sem Medo com o título "Vai ter resistência".

Sob um forte aparato policial, os manifestantes percorreram a Av. Paulista e parte da Rua da Consolação com palavras de ordem como "ele não", "ditadura nunca mais", "ó Bolsonaro, seu fascistinha, a mulherada vai botar você na linha" ou "vem, vem p'rá rua vem, contra o fascismo".

Em defesa da manutenção da democracia e contra algumas das medidas já anunciadas como prioritárias por Bolsonaro depois de eleito, discursaram o dirigente do PSOL e o seu candidato à presidência derrotado na primeira volta, Guilherme Boulos, além do histórico fundador do PT, Eduardo Suplicy.

Veja os vídeos captados esta terça-feira durante os protestos em São Paulo: