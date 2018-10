Quatro distritos sob aviso amarelo devido à chuva e vento forte

Esta quarta-feira, quatro distritos estão sob aviso amarelo por causa do vento e da chuva. O aviso está em vigor até ao final desta tarde, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Faro e de Braga estão com aviso amarelo até às 15h00 por causa da chuva e até às 18h00 devido ao vento forte. Em Lisboa e Setúbal há aviso amarelo apenas por causa da chuva e vigora até às 15h00.

Para hoje, o IPMA prevê um dia de muita chuva nas regiões do Centro e do Sul do país e, por vezes, as chuvas podem ser acompanhadas de trovoada na região Sul.

Relativamente às temperaturas, as mínimas vão variar entre os 2º Celsius na Guarda e em Bragança e 12º em Sagres. Já as máximas entre os 6º na Guarda e os 18º em Sagres.