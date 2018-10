Autoridades indonésias acreditam ter descoberto carcaça de avião que se despenhou

Esta quarta-feira, a Marinha da Indonésia informou ter detetado no mar de Java um objeto de 22 metros de comprimento e suspeita que se possa tratar da carcaça do avião da Lion Air que se despenhou no domingo.

Durante uma entrevista a uma estação de televisão indonésia, fonte oficial da Marinha, Haris Djoko Nugroho, disse que os mergulhadores que estão a levar a cabo as operações para encontrar o avião que se despenhou detetaram um objeto a uma profundidade de cerca de32 metros a nordeste de Jacarta.

Recorde-se que as duas caixas negras do aparelho ainda não foram encontradas e, portanto, ainda não foi possível apurar as causas do acidente.

O avião ia fazer a ligação entre Jacarta e Pangkal Pingang, na Sumatra, e a bordo seguiam 189 pessoas, incluindo várias crianças.

Não há sobreviventes.