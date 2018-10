Demi Lovato continuará a fazer tratamento até ao final deste ano

Demi Lovato conrinua internada numa clínica de reabilitação, após ter sofrido uma overdose em julho deste ano e de ter sido transportada de de urgência para o hospital.

De acordo com a mãe da artista, que marcou presença recentemente no programa “Conversations with Maria Menounos”, Demi “está sóbria há 90 dias”. A mãe da cantora mostrou-se feliz e orgulhosa da filha, mas referiu que esta ainda tem um “longo caminho pela frente”.

Agora, durante o programa Entertainmen Tonight, fonte próxima da cantora disse que esta vai permanecer em tratamento até ao final do ano e que esta está a levar o processo a sério.

“A Demi está a fazer isto por ela própria. Ela tem que ficar sóbria por ela, mas sempre que recebe a visita de amigos e familiares, lembra-se de todas as outras pessoas importantes na sua vida”, referiu a mesma fonte.