Governo indonésio pede afastamento do diretor técnico e funcionários da Lion Air

O governo indonésio anunciou esta quarta-feira que vai pedir o afastamento do diretor técnico da companhia low cost Lion Air e de vários funcionários, depois da queda do avião da companhia no mar de Java, com 189 pessoas a bordo.

“Hoje vamos pedir que o diretor técnico da Lion Air seja afastado de funções e substituído por outras pessoas assim como alguns técnicos [que permitiram a descolagem do aparelho], informou Budi Karya Sumadi, ministro dos Transportes, em declarações aos jornalistas.

Recorde-se que o Boeing 737 Max 8, que fazia a ligação entre Jacarta e Pingang, na Sumatra, se despenhou treze minutos após levantar voo. O aparelho, que estava ao serviço da companhia aérea há poucos meses, já havia registado um problema técnico no voo anterior.

Não há sobreviventes e as causas do acidente continuam por apurar.