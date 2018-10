"Quem procura cura. Toca-te. Olha-te. Sem medos nem preconceitos" | FOTO

Sofia Ribeiro partilha fotografia para alertar seguidores para a prevenção do cancro de mama

Sofia Ribeiro, que foi vítima de um cancro de mama, utilizou as redes sociais no Dia Nacional da Prevenção do Cancro de Mama para alertar os seus seguidores para a importância de fazer da prevenção uma rotina.

“Quem procura cura. Dia Nacional da Prevenção do Cancro de Mama. Não deixes que a adversidade te defina, não deixes que a rotina te faça esquecer que o hoje é a nossa única certeza. Cuida-te. Toca-te. Olha-te. Sem medos nem preconceitos. Quem procura acha sim, a possibilidade de dizer que deu tudo certo”, escreveu a atriz na legenda de duas fotografias, que partilhou no Instagram.

As fotografias, adjetivadas por alguns seguidores da atriz como um ato de “coragem”, encheram-se de comentários a elogiar a força e alegria de Sofia Ribeiro.

Veja as imagens.