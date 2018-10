Preços das portagens devem aumentar em 2019

As concessionárias de autoestradas deverão sugerir ao Governo um aumento do preço das portagens perto de 1,0% em 2019, dada a estimativa da taxa de inflação homóloga, excluindo habitação, em outubro, divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de inflação homóloga, sem habitação, terá de ser confirmada pelo INE até 15 de novembro e será nesta data que as concessionárias devem comunicar as suas propostas de preços ao Governo.

Hoje, na estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor (IPC) divulgada, a taxa de inflação homóloga, excluindo habitação, no mês de outubro terá sido de 0,98%. Assim, os preços das portagens no próximo ano devem subir em igual percentagem.

Este ano os preços das portagens aumentaram em 1,42% como consequência de uma subida de 0,84%, em 2017, e de 0,62%, em 2016.

De acordo com a legislação em vigor, a atualização das portagens inclui um mecanismo de arredondamentos das taxas para o múltiplo de cinco cêntimos mais próximo. Desta forma, se os aumentos ficarem abaixo dos 2,5 cêntimos, a portagem manter-se-á inalterada, caso o aumento for superior a 2,5 cêntimos há um arredondamento automático para cinco cêntimos.