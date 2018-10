Acidente em Caxias obriga ao corte da Avenida Marginal

Esta quarta-feira, um acidente que envolveu três viaturas levou ao corte da Avenida Marginal no sentido Lisboa-Cascais, adiantou fonte da PSP à Lusa.

A mesma fonte indicou ainda que do acidente resultou um ferido que já foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

O trânsito está a ser desviado para Paço de Arcos, uma vez que estão a ser realizadas as operações de remoção dos veículos e de limpeza da via. "Há muito óleo na faixa de rodagem e não conseguimos prever durante quanto tempo estará fechada", esclareu à agência Lusa fonte do Comando Metropolitanos de Lisboa da PSP.