Federação inglesa multa adjunto do Chelsea por provocação a José Mourinho

O treinador adjunto do Chelsea Marco Ianni foi multado em 6.700 euros pela Federação Inglesa de Futebol por ter provocado José Mourinho após o empate dos ‘The Blues’ frente ao Manchester United.

Em Stamford Bridge, os ‘red devils’ venciam o Chelsea por 1-2, mas aos 90+6 Ross Barkley fez o golo do empate, o que levou Ianni a comemorar efusivamente na cara de José Mourinho.

O técnico português saiu do banco e correu atrás do adjunto do Chelsea, mas os seguranças impediram que os confrontos se agravassem. Já no regresso ao balneaário, Mourinho mostrou três dedos para as câmaras para se referir aos títulos que conquistou pelo Chelsea.

No final do jogo, em conferência de imprensa, o internacional português informou que tanto o treinador adjunto como Maurizio Sarri lhe pediram desculpa e pediu que Marco Ianni não fosse penalizado pelo comportamento, uma vez que “qualquer um pode cometer um erro”.

Contudo, a Federação Inglesa de Futebol acabou por multar em 6.000 libras, cerca de 6.700 euros, o técnico ajunto de Sarri.