McDonald’s quer contratar mil colaboradores até ao final do ano

A cadeia de restauração de comida fast food emprega, neste momento, 6.500 trabalhadores nos 167 restaurantes que tem abertos em todo o país, mas agora querer contratar mais mil novo colaboradores até ao final do ano.

“A McDonald’s constitui uma porta aberta para a integração no mercado de trabalho de todos os que nos procuram com diversas motivações e objetivos. A criação e desenvolvimento de competências em diversas áreas – como o trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, disciplina, o companheirismo, a polivalência e resiliência, entre outras – permite desenvolver uma série de características interpessoais e comportamentais, muito relevantes para a integração no mercado de trabalho e em qualquer empresa, constituindo uma ‘formação para a vida’. É por isso que, cada vez mais, é valorizada a experiência de quem já passou pela McDonald’s, o que nos deixa bastante orgulhosos”, explicou a diretora de recursos humanos da cadeia de restauração ao Dinheiro Vivo, Sofia Mendoça.

Agora, para promover esta nova oportunidade, a cadeia tem em curso uma campanha digital: “Com esta campanha de recrutamento, através do sentido de humor, quisemos demonstrar que sabemos que a experiência não é sempre um fator decisor e que privilegiamos o entusiasmo e vontade de aprender, dado que a formação e experiência profissional podem ser adquiridas ‘on the job’”, explica a responsável.