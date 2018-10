FIFA. Infantino admite Mundial do Catar com 48 seleções

A mudança estava prevista apenas para 2026, mas o líder do organismo que rege o futebol mundial vê com bons olhos uma antecipação da medida

Afinal, a mudança de formato nos Mundiais de futebol pode ocorrer mais depressa do que estava previsto. A decisão de alargar a prova para 48 seleções, ao invés das 32 atuais, havia sido tomada em relação ao Mundial 2026, mas o presidente da FIFA, Gianni Infantino, admite a possibilidade de a expansão acontecer já em 2022, no torneio que se realizará no Catar.

"Se for possível, por que não? Temos de ver se é exequível. Estamos a falar com os nossos amigos do Catar, estamos a falar com muitos dos nossos outros amigos na região e temos esperança que aconteça. Se não suceder, ao menos tentámos e fazemo-lo porque temos sempre de tentar melhorar as coisas", realçou o líder do organismo que rege o futebol mundial, à margem da inauguração da sede da Confederação Asiática em Kuala Lumpur, na Malásia.

O formato atual, recorde-se, existe desde o França 98. Nas quatro edições anteriores (1982, 1986, 1990 e 1994), eram 24 as equipas a concurso, num aumento de oito seleções em relação ao que aconteceu entre 1954 e 1978. Em 1950 haviam sido 13 os concorrentes, menos dois do que em 1938, e em 1934 foram 16. A edição inaugural, em 1930, foi disputada por 13 países.