Brasil. Manifestação contra Bolsonaro termina em confronto

A manifestação que começou de forma pacífica ao fim da tarde desta terça-feira contra Jair Bolsonaro, em São Paulo, terminou num confronto entre um grupo de pessoas de cara coberta e a polícia militar.

Depois de terminada a ação "Vai ter resistência" que, convocada pelo Povo Sem Medo, fez marchar de forma pacífica dezenas de milhares de pessoas do Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Av. Paulista, até à Praça Roosevelt, na Rua da Consolação, um grupo de algumas dezenas de pessoas de cara coberta continuou a bloquear o trânsito.

Depois de, com o trânsito parado, ter negociado com o grupo por mais de uma hora, a polícia fez por volta das 23h dispersar o grupo que gritava palavras de ordem contra a PM com bombas de efeito moral. Os manifestantes responderam com garrafas.

À hora em que aconteceu o confronto, já os outros manifestantes tinham dispersado. Pelo menos uma pessoa foi detida no protesto que começou de forma pacífica no vão livre do MASP às 18h e que marchou pela Av. Paulista e a Rua da Consolação em direção à Praça Roosevelt, no centro de São Paulo.