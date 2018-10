Portagens devem aumentar 1% em janeiro

Os preços das portagens deverão subir 1% no próximo ano, caso se confirma a estimativa provisória da taxa de inflação de outubro, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A fórmula é simples: o valor que será considerado para a atualização dos preços das portagens é a taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor, excluindo os preços da habitação, que em outubro foi de 0,98%.

Cabe agora às concessionárias entregarem as suas propostas ao governo até ao dia 15 de novembro e deverão usar como base os dados do INE. O aumento será para aplicar a 1 de janeiro de 2019. Depois de três anos em que as taxas de portagem praticamente não sofreram atualizações, a partir de 2017 os valores foram sendo revistos.

Também nessa altura entra também em vigor a alteração da classificação de veículos para efeitos de pagamento de portagens, em que passam a ser classe 1, e a pagar menos, carros mais altos que cumpram normas ambientais, desde que tenham dispositivo eletrónico.