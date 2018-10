Brexit. Exportações portuguesas podem cair até 26%

O investimento direto estrangeiro que entra em Portugal também vai ser afetado, o mesmo acontece com as remessas de emigrantes.

A saída do Reino Unido da União Europeia pode levar a uma queda das exportações portuguesas entre cerca de 15% e 26% a médio-longo prazo. O alerta é feito por um estudo realizado pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) com o apoio da Ernst & Young - Augusto Mateus & Associados (EY-AM&A). “Os efeitos podem ser muito significativos, tendo em conta que o Reino Unido é o quarto mercado de destino das exportações portuguesas de bens e o primeiro das exportações de serviços”, diz o relatório.

Já a curto prazo e, pelo abrandamento esperado para a economia britânica, é de antecipar uma quebra das exportações portuguesas entre 1,1% e 4,5%, uma redução dos fluxos de investimento direto estrangeiro dirigidos a Portugal na ordem dos 0,5% a 1,9%, e ainda um corte nas remessas de emigrantes, que pode variar entre os 0,8% e os 3,2%.

Ao mesmo tempo, são também identificadas oportunidades para as empresas portuguesas no âmbito do brexit: “potenciar esse papel de parceiro de Portugal pode permitir, por um lado, explorar oportunidades de empresas portuguesas substituírem, enquanto fornecedores do Reino Unido, produtores localizados em outros países da UE, potenciando a integração de Portugal em cadeias de valor ancoradas no Reino Unido”, diz o estudo.

“Os impactos potenciais estimados ao nível dos produtos indicam que atividades como as alimentares e as químicas ou farmacêuticas comportam produtos em que parecem existir oportunidades efetivas de Portugal substituir outros países enquanto fornecedor do Reino Unido que, exploradas com sucesso, podem permitir uma difusão transversal das experiências”.

Já os serviços financeiros poderão também colher benefícios com o brexit, salienta o documento.

O Reino Unido vai deixar a União Europeia em março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos após o referendo de 23 de junho de 2016 que viu 52% dos britânicos votarem a favor do brexit.