Criança autista confunde noiva com a Cinderela | Vídeo

Uma criança de cinco anos, com autismo, confundiu uma noiva que estava a fazer uma sessão fotográfica para o seu casamento com a Cinderala, uma das princesas da Disney.

Layla Lester, ao ver a noiva, desatou a correr a chamar “Cinderela” e Olivia Spark reagiu como se, de facto, fosse a princesa do conto de fadas, ficando à conversa com a criança.

“Eu fiquei muito feliz em ser a Cinderela para aquela menina”, conta Spark ao site Só Noticia Boa acrescentando que, depois de uma longa conversa, disse à menina que “precisava voltar para o baile”.

A menina, que segundo a mãe não costuma falar com estranhos, "acreditou que era a Cinderela".

Olivia Spark manteve a relação com a criança, chegando mesmo a abrir, juntamente com a família de Layla, uma conta no GoFundMe – uma empresa de crowdfunding – para permitir à criança visitar a Disney World.