Sporting arrecada 18 milhões de euros com transferência de Rui Patrício

O Sporting chegou a um acordo para a transferência de Rui Patrício para o Wolverhampton de Inglaterra. O negócio que foi esta quarta-feira comunicado à CMVM, vai render aos leões 18 milhões de euros.

Depois do guarda-redes leonino ter rescindido contrato com o clube de Alvalade na sequência das agressões em Alcochete, Rui Patrício foi anunciado como sendo um reforço do Wolverhampton.

Também a comissão cobrada pela Gestifute relativamente às renovações de Rui Patrício e Adrien Silva foi reduzida, anunciou a SAD leonina à CMVM. Jorge Mendes, líder da empresa, aceitou reduzir para quatro milhões de euros – dos 9,05 milhões anteriormente acordados – o valor a receber pelas renovações dos dois jogadores que, à época, ainda estavam no Sporting.