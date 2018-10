Ténis. Nadal não vai a Paris e põe Djokovic no topo

O espanhol, que ia voltar após dois meses parado por lesão, sentiu dores abdominais pouco antes do encontro com Fernando Verdasco

Grandes notícias para Novak Djokovic, não tão boas para Rafael Nadal: o espanhol desistiu da participação no Masters 1000 de Paris, poucos minutos antes de entrar no court onde iria defrontar o compatriota Fernando Verdasco, na segunda ronda da prova, e tornou assim o sérvio o novo virtual líder do ranking mundial.

Nadal, que regressava à competição após dois meses parado devido a lesão num joelho, entrou para esta semana com apenas 215 pontos de vantagem sobre Djokovic, tendo 170 pontos a defender na prova (contra nenhum do sérvio, que só precisava de chegar mais longe que Nadal para o ultrapassar). Devido a dores abdominais, porém, o espanhol acabou por desistir antes do início do encontro, sendo substituído pelo 'lucky loser' Malek Jaziri.

Assim, Djokovic, que se apurou para a terceira ronda após superar o português João Sousa esta terça-feira, regressa ao topo da hierarquia mundial precisamente dois anos depois, após uma segunda metade de temporada notável, na qual venceu o torneio de Wimbledon e o Open dos Estados Unidos. A próxima atualização formal do ranking ocorre a 5 de novembro, na próxima segunda-feira.