Acidentes complicam trânsito em Lisboa

Junção entre a chuva e a greve dos comboios está a tornar o trânsito em Lisboa mais complicado do que é habitual. Um conjunto de acidentes está a provocar bastante demora.

Um acidente no Eixo Norte-Sul, em cima do viaduto da Segunda Circular, reduziu o trânsito a uma faixa depois do corte das vias esquerda e central. O engarrafamento chega mesmo à atingir a Segunda Circular, no sentido Benfica Aeroporto.

Também no IC19 e na CRIL, os acidentes estão a provocar engarrafamentos. Na A5, no sentido Cascais-Lisboa, a fila para a Ponte 25 de Abril começa na passagem pelo Restelo.