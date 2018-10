Premier League. Bernardo põe Mourinho fora da luta pelo título

O criativo do Manchester City nomeou Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham como concorrentes dos citizens, mas "esqueceu" o Manchester United

Bernardo Silva "esqueceu" o maior rival ao ser questionado sobre os principais concorrentes do Manchester City na luta pelo título. O internacional português apontou quatro equipas como potenciais candidatos, mas deixou de fora dessa lista o Manchester United, orientado por José Mourinho.

"Candidatos? Penso que tanto o Chelsea como o Liverpool. São muito fortes. O Arsenal também. E mesmo o Tottenham, apesar de ter perdido connosco, continua a ser candidato", referiu o antigo jogador de Benfica e Mónaco, em declarações reproduzidas pela "Sky Sports". O United, recorde-se, é o atual oitavo classificado na Premier League, com 17 pontos, menos nove que o City e o Liverpool, ambos no topo da tabela.

Questionado também sobre a possibilidade de o Manchester City voltar a vencer o campeonato com mais de 100 pontos e festejar várias semanas antes do fim da prova, como aconteceu em 2017/18, Bernardo Silva revelou acreditar que esta temporada será diferente. "Penso que vai ser mais difícil porque na última época ninguém esperava que vencêssemos tantos jogos e atingíssemos aquela fasquia pontual. Agora as equipas sabem que vão ter de fazer melhor para nos superarem. Claro que vai ser muito difícil, mas vamos trabalhar em todos os jogos para obter os três pontos e tentar festejar mais uma vitória na Liga inglesa", sentenciou.