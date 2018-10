Jovem dá mealheiro a assaltantes para salvar o pai

Quando um grupo de homens invadiu a sua casa, na Irlanda do Norte, uma jovem, em pânico, decidiu entregar-lhes o mealheiro para que os assaltantes parassem de agredir o pai.

O caso aconteceu no passado dia sábado, 27 de outubro, em Garvagh, conta a BBC. Os homens que invadiram a casa agrediram o pai da jovem com bastões e chegaram a perseguir a filha adolescente.

A jovem, que estava escondida no seu quarto, no andar de cima, decidiu sair do esconderijo com o mealheiro para entregar aos atacantes para que se fossem embora. “Ela saiu petrificada com o mealheiro, com o MEALHEIRO, esperando que os homens pegassem nele e deixassem o pai em paz. Ao invés disso, roubaram-lhe o telefone e balearam o pai. Fiquei de coração apertado por esta jovem”, conta um agente da autoridade ao canal britânico.

O pai foi levado para o hospital com “ferimentos que potencialmente lhe irão mudar a vida”.