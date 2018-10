Dois golos na segunda parte dão vitória ao Estoril-Praia

O Sporting perdeu esta quarta-feira contra o Estoril-Praia por 2-1, na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Esta derrota deixou aos leões uma só hipótese para seguir em frente: vencer ao Feirense na próxima ronda.

A equipa de José Peseiro ainda começou a ganhar com um golo de Wendel que aos cinco minutos abriu o marcador. No entanto a tranquilidade leonina manteve-se até à segunda parte quando, aos 72 minutos, Sandro Lima bateu o guarda-redes Salin, marcando o primeiro golo para o Estoril.

O golo de Sandro Lima levantou a moral dos “canarinhos” que aos 80 minutos voltaram a criar perigo na baliza do Sporting. O remate da vitória chegaria dois minutos mais tarde, na sequência de um canto, e teve a assinatura de André Pinto.

Com este resultado o Feirense isola-se na frente do grupo D com seis pontos. O Sporting e o Estoril estão em segundo lugar, com três pontos cada, e o Marítimo aparece em último com zero pontos.