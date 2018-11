Abalo foi sentido em várias zonas do país

Esta quinta-feira, um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter foi registado ao largo de Peniche.

O abalo foi sentido no concelho da Figueira da Foz, bem como em vários distritos do país como foi o caso do Porto, Braga, Coimbra, Leiria e Lisboa.

Segundo indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo não causou danos materiais.

O epicentro foi registado a cerca de 480 quilómetros a oeste de Peniche.