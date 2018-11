Recuperada caixa negra de avião que caiu no Mar de Java

As autoridades indonésias encontraram, esta quinta-feira, a caixa negra do avião da Lion Air que caiu na segunda-feira no mar de Java, adiantou a imprensa local.

O avião da Lion Air – Boeing 737 MAX 8 – caiu no mar após 13 minutos de ter descolado do aeroporto de Jacarta, na Indonésia, e a bordo seguiam 189 pessoas, incluindo várias crianças. Ninguém sobreviveu.

O chefe do Comité Nacional de Segurança nos Transportes indonésio, Soerjanto Tjahjono, disse ontem que um relatório preliminar da investigação do acidente deverá ser divulgado dentro de cerca de um mês e o documento final entre quatro a seis meses.

Recorde-se que o aparelho fazia a ligação entre Jacarta e Samatra.

As causas do acidente ainda não foram apuradas, uma vez que as caixas negras do avião ainda não tinham sido encontradas. Decorre agora uma investigação.