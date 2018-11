ZERO convida jovens para serem ‘detetives’ ambientais

A associação ambientalista ZERO lançou um projeto para crianças e jovens das escolas, com o objetivo de fazer com que conheçam os rios que os rodeiam.

O projeto - “Projeto iZ – Jovens Detetives Ambientais” - foi anunciado e lançado hoje, e convida todos os jovens a realizarem uma “investigação ambiental” junto dos cursos de água do país.

Para isso, a ZERO disponibiliza às escolas que queiram participar no projeto, uma apresentação que pode ser feita nas salas de aula e depois um percurso com os alunos para investigar as características do curso de água mais próximo das suas zonas.

A ZERO explica que o objetivo é criar nos jovens “um olhar crítico sobre a realidade ambiental”, onde será possível ilustrar a “degradação dos recursos naturais”.

O projeto é realizado com o apoio do Fundo Ambiental e está aberto a todos os jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos.