Harry e Meghan Markle quebram protocolo durante viagem

A viagem pelo Pacífico do Sul de Harry e Meghan já chegou ao fim e, conforme foi sendo noticiado pela imprensa, as viagens ficaram marcadas por momentos que acabaram por quebrar o protocolo seguidos por ambos.

Por exemplo, um desses momentos foi quando o príncipe Harry tirou uma selfie com um fã, uma atitude que não é, supostamente, permitida pela casa real britânica.

No entanto, apesar de algumas críticas, segundo o autor do livro ‘Royally Suited: Harry and Meghan in Their Own Words’, de Phil Dampier, a rainha Isabel II está orgulhosa do neto.

"O que o Harry e a Meghan estão a fazer é uma continuação do que o Will e a Kate estavam a fazer. Eles não estão a quebrar o protocolo, por assim dizer. Estão a modernizar o protocolo. Não é segredo que a rainha gosta muito da Meghan. A monarca está muito feliz em ver o Harry e a Meghan a fazerem as suas próprias coisas", disse o autor em declarações ao site Radar Online.